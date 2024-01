Equipe da Lamsa distribui antenas antilinha para motociclistas na Linha Amarela - Divulgação

Publicado 09/01/2024 16:54 | Atualizado 09/01/2024 17:11

Rio - Uma ação da concessionária Lamsa distribuirá 275 antenas antilinhas para motociclistas, nesta quarta-feira (10), na pista sentido Fundão da Linha Amarela, altura do túnel da Covanca. Segundo a administradora da via expressa, a iniciativa tem como objetivo a redução no número de acidentes com pipas, cerol e linha chilena, que costumam aumentar nesse período de férias de janeiro. A ação acontece das 14h às 17h.



De janeiro até dezembro de 2023, a concessionária registrou 11 acidentes sofridos por motociclistas envolvendo linha de pipa. No geral, considerando outros acidentes, as motos representam a maior fatia do total de 737 casos, com 439 chamados. Desse total, 264 pessoas ficaram feridas e seis morreram.

Somente nos primeiros oito dias deste ano, a Lamsa já foi acionada para quatro acidentes envolvendo motociclistas.

Por conta do número de casos, a concessionária informa que vem ampliando as ações informativas, inclusive com a colocação de banners. As peças chamam atenção dos motociclistas sobre a necessidade do uso correto da antena antilinha e da sua eficiência em salvar vidas.

A Linha Amarela também adotou o esquema de faixa azul dedicada aos motociclistas no trecho próximo à faixa de pedágio. A faixa de 150 metros tem circulação restrita às motos.