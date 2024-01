Reservatório do Mirante pode armazenar 6 milhões de litros de água - Divulgação / Rio+Saneamento

Publicado 09/01/2024 17:01

Rio – O reservatório do Mirante, localizado no Morro do Mirante, em Santa Cruz, Zona Oeste, voltou a operar com capacidade máxima após obras de recomposição estrutural no saneamento. Com isso, a estrutura volta a poder armazenar cerca de 6 milhões de litros de água, contribuindo para o abastecimento da região. A obra foi realizada pela Rio+Saneamento.

Inaugurado na década de 1930, o reservatório é formado por dois módulos, cada um com capacidade para armazenar 3 milhões de litros de água. As intervenções feitas em um deles tiveram como objetivo identificar e consertar um vazamento presente na laje.

Segundo o superintendente de Operações da concessionária, Marcelo Luvisotto, a reativação de um dos módulos do reservatório contribui para o abastecimento da região: "Com ele em funcionamento, temos a possibilidade de reservar água no sistema, auxiliando nos controles de pressão e nas variações de consumo daqueles períodos do dia em que o consumo de água aumenta".