Vítima tentou recuperar celulares na 76ª DP (Niterói)Reprodução/Internet

Publicado 09/01/2024 15:50 | Atualizado 09/01/2024 16:05

Rio - O advogado Nélio Victor da Silva foi preso em flagrante, na segunda-feira (8), por tentar extorquir o próprio cliente. Segundo a Polícia Civil, Nélio pediu R$ 5 mil para liberar os celulares que estavam apreendidos na 76ª DP (Niterói).



De acordo com as investigações, o defensor disse ao homem que precisava do dinheiro para pagar os policiais civis e peritos criminais. O advogado, no entanto, tinha uma determinação de restituição da Justiça para retirar os celulares em nome do cliente, que havia sido preso por tentativa de roubo e falsidade ideológica.



O homem só soube que os telefones já haviam sido retirados quando chegou à delegacia. Os agentes, então, acompanharam a vítima do golpe até o local combinado para entrega do dinheiro e prenderam o advogado em flagrante. Na ação, ainda foram recolhidos dois celulares.



Nélio Victor, que já tinha outras anotações criminais, vai responder por tráfico de influência. Ele tem inscrição ativa na Ordem de Advogados do Brasil (OAB).