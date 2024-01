Agentes do Segurança Presente aguardam pagamento. - Divulgação

Agentes do Segurança Presente aguardam pagamento.Divulgação

Publicado 09/01/2024 14:56 | Atualizado 09/01/2024 14:57

Rio - Agentes do Segurança Presente apreenderam um jovem de 13 anos acusado de furtar o celular de um motorista de aplicativo na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, na segunda-feira (8). O menor já tem 16 anotações criminais por pequenos delitos nas regiões da Lagoa, Leblon e Ipanema.

De acordo com a vítima, o adolescente puxou o aparelho pela janela do carro e entrou em um ônibus da linha 476. O motorista acionou a equipe do Lagoa Presente, que conseguiu parar o ônibus, encontrar o jovem e recuperar o telefone.



O jovem foi levado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, no Centro. Ao chegar lá, os policiais do Segurança Presente descobriram que já havia um mandado de busca e apreensão contra o adolescente, também por furto de celular.