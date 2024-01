O criminoso havia ordenado a colocação de barricadas pela região de Vilar dos Telles, São Joao do Meriti - Divulgação

O criminoso havia ordenado a colocação de barricadas pela região de Vilar dos Telles, São Joao do MeritiDivulgação

Publicado 09/01/2024 19:42 | Atualizado 09/01/2024 20:11

Rio - Gerente do tráfico da Comunidade Trio de Ouro, Marlon Henrique da Silva, conhecido como 'Pagodeiro', foi preso nesta terça-feira (9), em São Joao de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele também é apontado pela Polícia Civil como braço direito do traficante Geonario Fernandes Pereira Moreno, conhecido como 'Genario', chefe do tráfico da comunidade da Guaxa, em Belford Roxo.

As equipes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e da 64ª DP (São Joao de Meriti), com auxílio de policiais militares do 21º BPM (Meriti), conseguiram efetuar a prisão de Marlon no momento em que se encontrava em deslocamento, em uma moto roubada e se comunicava com os demais traficantes da localidade por um rádio comunicador.



De acordo com a Polícia Civil, a ação surgiu em um momento 'essencial', já que investigações apontaram que 'Pagodeiro' havia ordenado a colocação de barricadas pelo bairro do Vilar dos Telles, impedindo não só o acesso policial, como também o acesso da população a serviços básicos e o tráfego regular.



Ainda segundo a corporação, Marlon é o responsável pelo tráfico no Trio de Ouro, respondendo apenas ao chefe do tráfico em São João do Meriti, sendo o segundo homem na hierarquia da organização criminosa.