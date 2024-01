Homem gravou a mulher descendo do carro da CET-Rio - Reprodução / Redes sociais

Homem gravou a mulher descendo do carro da CET-RioReprodução / Redes sociais

Publicado 09/01/2024 17:34 | Atualizado 09/01/2024 19:03

Rio - Um funcionário da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) foi afastado depois de ter sido flagrado com uma suposta garota de programa dentro de um carro da companhia. Nesta segunda-feira (8), vídeo viralizou nas redes sociais, mostrando parte do caminho percorrido pelo motorista em São Cristóvão, na Zona Norte. Em certo momento, ele para o carro e uma mulher de biquíni desce do veículo.

"Olha aí, é carro de empresa. Vagabundo não perdoa não, que isso!", comenta o homem que está gravando a situação.

Veja o vídeo:

Motorista da CET-Rio foi flagrado com suposta garota de programa em carro da companhia



Crédito: Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/vyKvbcD718 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 9, 2024

Por meio de nota, a CET-Rio informou que o motorista era terceirizado e cobria férias de um outro funcionário. "Ele já foi identificado e afastado da função", comunicou a companhia.