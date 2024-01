André Chapeta ficou com o corpo em chamas na frente da mulher, Ana Maria Paixão, no começo de dezembro de 2023 - Reprodução

Publicado 09/01/2024 14:36 | Atualizado 09/01/2024 15:48

Como justificativa, a magistrada, da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), disse que há provas suficientes da existência do crime, assim como indícios da autoria incluídos no processo. Ana também teve sua prisão temporária convertida para preventiva durante a decisão. Para Roidis, a detenção da mulher contribui para a garantia da ordem pública, pois a acusada solta traz um risco à sociedade e à instrução do processo.

"Nesse sentido, constata-se que as circunstâncias fáticas destoam da reprovabilidade já inerente ao tipo penal, na medida em que o crime teria sido praticado de forma cruel e covarde, vez que Ana Maria, enquanto a vítima André Luiz se encontrava sentada e de costas para a a acusado, ateou fogo na vítima, que veio a falecer dias depois do ocorrido em virtude dos graves ferimentos sofridos. Logo, diante do quadro fático que se perfaz, a prisão se afigura necessária para garantir a ordem pública local", escreveu a magistrada em sua sentença.

Mulher ateia fogo em companheiro no Jardim Nova América. O homem permanece internado no hospital, mas seu quadro de saúde é estável.



Créditos: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/GCr1jsiKic — Jornal O Dia (@jornalodia) December 7, 2023

O crime aconteceu na madrugada do dia 4 de dezembro do mesmo ano , dentro de uma peixaria na Rua Cari Levi, e foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Para o delegado Flávio Rodrigues, titular da 38ª DP e responsável pelas investigações, as imagens foram fundamentais para o pedido de prisão temporária de Ana. Ele também destacou que o registro mostra a frieza da mulher ao ver o marido incendiado.

Na gravação, é possível vê-la jogando álcool no corpo da vítima e, em seguida, acendendo um isqueiro. No momento em que Ana joga o líquido inflamável, André permanece sentado e aparenta não acreditar que ela seria capaz de o incendiar. Após o fogo se alastrar, o homem corre em chamas em direção ao interior do estabelecimento.

Testemunhas disseram em depoimento que o casal mantinha um longo histórico de discussões por ciúme. A acusada alegou na delegacia que no momento perdeu a cabeça e queria apenas dar um "susto" no marido.