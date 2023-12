André Luiz Chapeta, de 50 anos, ficou com o corpo em chamas - Reprodução de vídeo

André Luiz Chapeta, de 50 anos, ficou com o corpo em chamasReprodução de vídeo

Publicado 09/12/2023 14:23 | Atualizado 09/12/2023 15:37

Rio - O corpo de André Luiz de Amorim Chapeta, de 50 anos, morto após ter seu corpo incendiado pela companheira, foi enterrado na tarde deste sábado (9) no Cemitério de Irajá, Zona Norte do Rio. A despedida de familiares começou por volta das 13h e o sepultamento estava marcado para às 15h.

O homem morreu na manhã desta sexta-feira (8), cerca de cinco dias após dar entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde vinha recebendo tratamento para as queimaduras. O caso aconteceu madrugada da última segunda (4), no Jardim América, Zona Norte.

A suspeita pelo crime, Ana Maria Paixão, segue em liberdade. Ela chegou a ser conduzida por policiais na última quinta-feira para a 38ª DP (Brás de Pina), que investiga o caso, mas acabou sendo liberada horas depois.

Segundo o titular da delegacia, o delegado Flávio Rodrigues, a liberação ocorreu porque a mulher não tinha antecedentes criminais e pela demora na emissão do mandado de prisão pela Justiça do Rio.

Até a tarde de sexta-feira, a Polícia Civil ainda não havia recebido a confirmação por parte da I Vara Criminal. Vale destacar que a autora confessou o crime em depoimento aos policiais.

A Justiça, contudo, manteve o posicionamento registrado nesta sexta-feira informando que o processo não aparece no sistema de buscas, possivelmente porque ainda se encontraria em fase de inquérito policial ou sigilo.

Com isso, a consulta ao processo só ficaria disponível após a conclusão do inquérito ou apresentação de denúncia pelo Ministério Público do Rio (MPRJ).

Câmera flagrou

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível vê-la jogando álcool no corpo da vítima e em seguida acendendo um isqueiro. No momento em que ela joga o líquido inflamável, ele permanece sentado e aparenta não acreditar que ela seria capaz de o incendiar.

Após o fogo se alastrar, ele corre em chamas em direção ao interior do estabelecimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu na madrugada, às 1h13, para "agressão por objeto quente".

O quartel de Parada de Lucas foi até o local e socorreu a vítima, a encaminhado em estado grave ao Hospital Getúlio Vargas. Em outras imagens que circulam nas redes, é possível ver o homem com parte do corpo enfaixado se recuperando no hospital.