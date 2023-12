Número de casos de dengue chegou a 20 mil no acumulado de 2023 - Freepik

Publicado 09/12/2023 12:12

Rio - O número de casos de dengue na cidade do Rio subiu 430% no acumulado de janeiro a dezembro deste ano. De acordo com o painel Observatório Epidemiológico da Prefeitura do Rio, até a última segunda-feira (4) foram registrados 20.096 diagnósticos da arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, enquanto em todo o ano de 2022 o total confirmado foi de 4.673.



O número de casos deste ano é o pior desde 2016, quando foram confirmados pouco mais de 25 mil diagnósticos de dengue na cidade. No acumulado deste ano, a região com maior incidência da doença foi AP 5.2, que inclui os bairros de Campo Grande, Santíssimo, Senador Vasconcelos, Inhoaíba, Cosmos e Guaratiba.



Juntos, os bairros registraram 5.312 casos, com Guaratiba tendo o pior resultado com 1.966 casos, enquanto Campo Grande aparece com 1.629 no acumulado.



Em relação ao período, o mês de maio foi o que apresentou maior número de diagnósticos para a dengue. O pico de casos aconteceu na 19 semana, entre os dias 8 e 14 daquele mês, quando 1.020 pessoas se contaminaram com a doença.



O painel revela ainda que foram cinco mortes causadas pelo vírus da dengue na cidade. A maioria dos casos de dengue foram dos tipos 1 e 2, mas recentemente a cidade voltou a diagnosticar uma paciente com o tipo 4 do vírus. A variante não era identificada desde 2018.



Vacina contra dengue



Por conta dos números, o bairro de Guaratiba, inclusive, foi escolhido para receber o estudo de uma vacina contra a dengue.



A Prefeitura do Rio aguarda a autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e também do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para a aquisição de 40 mil doses do imunizante Qdenga, da empresa japonesa Takeda. O medicamento já foi autorizado pela Anvisa em março deste ano.

Combate aos criadouros

Segundo a Prefeitura do Rio, até o dia 2 de dezembro foram visitados 10.173.646 imóveis para prevenção e controle do vetor e 2.018.614 recipientes que poderiam servir de criadouros de mosquitos foram tratados ou eliminados. "No combate ao mosquito transmissor é importante também que toda população faça a sua parte para evitar possíveis focos nas residências", diz comunicado.

Panorama estadual

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o número de casos confirmados de dengue em todos os municípios fluminenses foi de 22.780, com 26 óbitos. O número é bem superior aos 5.590 confirmados em todo o ano passado por meio de exames laboratoriais. O número de mortes em decorrência da contaminação pela arbovirose também foi menor: 16.

A SES informou que trabalha para capacitar médicos e enfermeiros, nas 9 regiões administrativas do estado, para o atendimento clínico nos casos de dengue. A pasta considera a medida crucial no cenário atual epidêmico que se encontra o estado, além de auxiliar execução dos planos de contingência locais.

Por fim, a secretaria explicou ainda que foram adquiridos novos equipamentos para montagem de salas de hidratação nas cidades que solicitarem suporte. O conjunto inclui cadeiras, longarinas e bebedouros. Os estoques de soro, antitérmicos e analgésicos também receberam reforço.