Prefeito Eduardo Paes em ônibus da nova frota do BRT - Marcelo Piu

Publicado 09/12/2023 14:40

Rio - A prefeitura entregou, neste sábado (9), a Nova Transoeste, que teve, no total, 59 quilômetros revitalizados, sendo 31 quilômetros de calha do BRT reconstruídos em concreto.



O corredor passa a operar com 208 ônibus, dos quais 136 são novos veículos articulados, equipados com tecnologia sustentável Euro 6, além de 22 Euro 5 que já circulavam no trecho Jardim Oceânico x Alvorada, e 50 ônibus padrons da nova frota. O início da operação dos 'amarelinhos' no corredor Transoeste marca a renovação de 100% da frota do BRT em toda a cidade e decreta o fim da era dos veículos azuis.

A renovação, com 427 novos ônibus nos três corredores, representa um aumento de quase três vezes mais ônibus, se comparados aos 120 que atendiam os mesmos corredores em 2020. Após a entrada em operação do corredor Transbrasil, o modal vai totalizar mais de 600 ônibus em operação. O prefeito Eduardo Paes (PSD), a secretária de Transportes Maína Celidonio, a secretária de Infraestrutura Jessick Trairi e a diretora-presidente da MOBI-Rio Claudia Secin participaram da entrega.



"Esse foi o primeiro BRT, entregue em 2012 com muita qualidade, e ele mudou a vida de muita gente. Hoje é um dia de muita alegria, poder devolver os três corredores. Na Transolímpica e na Transcarioca a vida já mudou, e agora muda para a população da Zona Oeste também, que recebe esse BRT com dignidade, com tempos menores, com mais conforto e segurança", disse Eduardo Paes, acrescentando outras novidades:

"Em breve vamos ter Magarça, Curral Falso, Pingo D'água e Mato Alto, todos terminais novos. Até o início do ano que vem serão 600 ônibus no BRT, estamos com 427 já, nos três corredores existentes, e a Transbrasil está chegando aí também. Estamos tendo uma experiência positiva na Transcarioca e na Transolímpica. Mais do que punição, queremos a conscientização das pessoas. Isso aqui é dinheiro público, quem danifica um BRT está rasgando seu próprio dinheiro", conclui.



Concreto na nova calha da Transoeste



Com três terminais (Jardim Oceânico, Alvorada e Campo Grande) e 62 estações, a Transoeste conecta a Barra da Tijuca a Santa Cruz e a Campo Grande e foi inaugurada em 2012, como o primeiro corredor de BRT da cidade. A requalificação, executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, recuperou a pista do corredor de BRT desde o Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, ao futuro Terminal Pingo D’Água, em Guaratiba, passando pelo túnel Vice-Presidente José Alencar, na Grota Funda. Ao todo foram utilizados 52.800 metros cúbicos de concreto, o que daria para encher 28 piscinas olímpicas. Os investimentos ultrapassaram R$ 221 milhões, e as obras levaram 18 meses. Com a utilização da nova calha de concreto pelos ônibus "amarelinhos", as pistas centrais onde circulam os demais veículos da Avenida das Américas receberão também um novo asfalto.



"Esta obra vai gerar muito mais conforto, segurança e agilidade aos usuários do sistema BRT", afirmou Jessick Trairi.



Durante a obra, também foi construída uma passagem inferior no Terminal Recreio, possibilitando a interligação com a Transolímpica. Agora, a conexão da Transolímpica com a Transoeste será dentro do próprio terminal, eliminando a necessidade de travessia na Avenida das Américas e proporcionando mais conforto aos usuários.



Quatro estações estão sendo transformadas em terminais



Em 2024, serão entregues as obras de transformação de quatro estações do corredor em terminais: Mato Alto, Pingo D´Água, Curral Falso e Magarça. O investimento é de aproximadamente R$ 180 milhões. As obras já estão acontecendo e preveem, além da expansão das antigas estações, a criação de passarelas de acesso às novas estruturas e aos terminais alimentadores, que farão a integração entre ônibus e vans com vias importantes. Também haverá melhorias viárias e de drenagem para aumentar a capacidade de escoamento de água.



Os quatro novos terminais ganharão bicicletários, com 1.500 vagas no total. O novo terminal Pingo D’Água terá 17 mil metros quadrados (hoje são apenas 2 mil metros quadrados). No terminal Curral Falso, a antiga estação de 300 metros quadrados está sendo demolida e dará lugar a uma estrutura 56 vezes maior, com 16 mil metros quadrados.



Mais ônibus, intervalos reduzidos em até 58% no corredor



O início da operação dos 136 novos articulados na Transoeste vai aumentar a oferta de lugares, e diminuirão os intervalos entre os ônibus. Na linha 10 (Santa Cruz x Alvorada), o intervalo será reduzido em 58% nos horários de pico: de 12 para 5 minutos. Atualmente este corredor transporta em média 190 mil passageiros em dias úteis.



"Hoje completamos a reformulação do BRT. A partir de hoje não existe mais ônibus velho no BRT, só ônibus novo. A gente está entregando dignidade, qualidade de vida para esse passageiro, que agora vai viajar com ar-condicionado. E vai reduzir muito o tempo de espera nas estações", afirmou a secretária de Transportes.





Os ônibus alugados que fazem o trecho Paciência x Recreio também serão substituídos por 'amarelinhos' modelo padron. Os serviços 'diretões' continuarão com ônibus articulados novos e com embarque e desembarque nas estações, nas linhas de BRT: 10 - Santa Cruz x Alvorada Direto; 12 - Pingo D’Água x Alvorada Direto; e 13 - Mato Alto x Alvorada Direto.



"Acabou o sufoco, começou o conforto. É isso o que a população pode esperar. Embora a Transoeste tenha sido o último corredor entregue com a frota nova, recebeu os melhores ônibus, o Euro 6, que equivale a quase três veículos de tamanho normal, e tem toda uma proposta ambiental. Ele é muito menos poluente, tem vários mecanismos para, por exemplo, controle de velocidade, gasto de diesel", disse a diretora-presidente da MOBI-Rio, Claudia Seccin.



Sobre os novos ônibus Euro 6 da nova Transoeste



Os novos ônibus do BRT Transoeste estão equipados com a tecnologia sustentável Euro 6, o que reduz em até 80% a emissão de gases poluentes. O Rio de Janeiro tornou-se a primeira cidade brasileira a adquirir articulados compatíveis com a norma ambiental Proconve P-8, equivalente ao Euro 6. Ao todo, foram comprados 337 articulados Euro 6, com a previsão de entrega gradual até o fim de maio de 2024. A prefeitura afirma que este é um dos compromissos com a sustentabilidade e a preocupação em promover soluções para as questões ambientais.



Além da redução de poluentes, os ônibus contam com moderna tecnologia e são equipados com telemetria para análise de desempenho. Há interação com o usuário (microfone ambiente, painel de mensagens aos usuários que alertam sobre as próximas estações e alto-falantes), câmeras, portas reforçadas, aviso sonoro de fechamento das portas de embarque e desembarque, sistema de bloqueio de porta que impede o movimento do ônibus enquanto as portas estiverem abertas, cabine segregada para o motorista, painel de temperatura, área reservada a pessoas com deficiência e tomadas USB, entre outros itens.



Investimento de quase R$ 2 bilhões



Segundo a prefeitura, para fomentar a recuperação do Sistema BRT, ela tem investido quase R$ 2 bilhões em parceria com o Governo Federal, que já possibilitaram a compra dos novos ônibus, a requalificação do corredor Transoeste e a construção de terminais e garagens públicas. Os investimentos foram adquiridos por meio de operações de crédito com o Banco do Brasil, no valor de R$ 1,2 bilhão, e com a Caixa Econômica Federal, de R$ 645,9 milhões.



A previsão é que todo o Sistema BRT esteja em funcionamento no primeiro semestre de 2024. Somando os quatro corredores (Transoeste, Transcarioca, Transolímpica e Transbrasil), serão 140 estações, 15 terminais e quase 150 quilômetros interligando Zona Oeste, região da Barra da Tijuca, Zona Norte e Centro.



Reconstrução do transporte público carioca



No final de 2016, o sistema BRT dispunha de cerca de 400 articulados circulando nos três corredores: Transcarioca, Transolímpica e Transoeste, e no início de 2021, este número não passava de 120, sendo que a maioria estava em estado extremamente precário. Além disso, 46 estações se encontravam fechadas.



Com objetivo de resgatar a eficiência do sistema e devolver uma boa prestação de serviço aos usuários, a prefeitura decidiu assumir a operação do BRT, que estava nas mãos da iniciativa privada. Em março de 2021 ocorreu a intervenção do sistema e, em fevereiro de 2022, foi decretada a caducidade do contrato de concessão, em função do descumprimento por parte dos concessionários de obrigações contratuais de prestação de um serviço de transporte público adequado. A MOBI-Rio, empresa pública municipal, passou a ser responsável pela operação do BRT.



As estações foram reformadas e reabertas e, para renovar a frota, houve a compra de novos ônibus. Desde 2021, a média diária de passageiros transportados aumentou de 150 mil para cerca de 360 mil (pagantes + gratuidades).



Houve também a implantação gradual do Jaé, novo sistema de bilhetagem digital, nos modais de transporte público coletivo regulados pelo município. Outra realização foi o acordo judicial firmado entre a Prefeitura do Rio, o Ministério Público Estadual e os consórcios operadores de ônibus, que possibilitou a retomada de 85 linhas de ônibus na cidade. Este reforço na operação representa a reativação de mais de 630 pontos de ônibus em 18 bairros.



Sobre a nova Transoeste



- O corredor é formado por três terminais (Jardim Oceânico, Alvorada e Campo Grande) e 62 estações, que conecta a Barra da Tijuca a Santa Cruz e a Campo Grande.



- 59 quilômetros revitalizados.



31 quilômetros de calha do BRT reconstruídos em concreto. Foram utilizados 52.800 metros cúbicos de concreto, o que daria para encher 28 piscinas olímpicas.



- Fim dos ônibus azuis e renovação em 100% da frota.



- Total de 208 ônibus em operação em todo o corredor. Os 136 novos ônibus articulados com tecnologia sustentável Euro 6 se somam aos 50 ônibus padron e 22 articulados Euro 5 que já estavam em circulação.



- 427 novos ônibus passam a circular por todos os corredores de BRT: Transoeste, Transolímpica e Transcarioca. Aumento superior a três vezes se comparado aos 120 articulados encontrados em operação em 2021.



- Mais de 600 ônibus estarão em operação com a inauguração da Transbrasil no início do próximo ano.





Operação da Nova Transoeste





- Os ônibus Euro 6 do BRT Transoeste estão equipados com a tecnologia sustentável, o que reduz em até 80% a emissão de gases poluentes. O Rio de Janeiro tornou-se a primeira cidade brasileira a adquirir articulados compatíveis com a norma ambiental Proconve P-8, equivalente ao Euro 6.



- Com a nova frota, os intervalos serão menores. Na linha 10 (Santa Cruz x Alvorada), por exemplo, o intervalo será reduzido em 58% nos horários de pico: de 12 para 5 minutos. Atualmente este corredor transporta em média 190 mil passageiros em dias úteis.



- Os ônibus alugados serão devolvidos e o trecho Paciência x Recreio será feito pelos novos amarelinhos padron.



- Os serviços 'diretões' continuarão e serão feitos por ônibus articulados, e o embarque e desembarque passam a ocorrer diretamente nas estações e nas linhas de BRT: 10 - Santa Cruz x Alvorada Direto; 12 - Pingo D’Água x Alvorada Direto; e 13 - Mato Alto x Alvorada Direto.



- A partir de agora, a Transoeste passa a ser interligada à Transolímpica, após a construção de uma passagem inferior no Terminal Recreio. A conexão ocorrerá no próprio terminal, sem a necessidade de travessia na Avenida das Américas.





Próximas etapas





- Em 2024, serão entregues as obras de transformação de quatro estações do corredor em terminais: Mato Alto, Pingo D´Água, Curral Falso e Magarça.



- Somando os quatro corredores (Transoeste, Transcarioca, Transolímpica e Transbrasil), serão 140 estações, 15 terminais e quase 150 quilômetros interligando Zona Oeste, região da Barra da Tijuca, Zona Norte e Centro.



- O sistema BRT entrará em funcionamento no primeiro semestre de 2024.