O motorista de aplicativo de motos, Mateus Correa, de 29 anos, e o consultor de vendas, Ramon Balbino, 24 anos, posam para foto após viagem - Reprodução / Redes Sociais

O motorista de aplicativo de motos, Mateus Correa, de 29 anos, e o consultor de vendas, Ramon Balbino, 24 anos, posam para foto após viagemReprodução / Redes Sociais

Publicado 09/12/2023 12:34

Rio - Quem anda pelas ruas e avenidas do Rio já deve ter percebido um trenó do Papai Noel diferente circulando pela cidade. É com a moto decorada com pisca-pisca e enfeites que o motociclista por aplicativo, Mateus Correa, de 29 anos, recebe seus passageiros. O rapaz fez sucesso na internet depois que o consultor de vendas, Ramon Balbino, 24, embarcou na brincadeira com destino a Campo Grande, na Zona Oeste da cidade.

Em um vídeo publicado pelo passageiro, os dois aparecem dentro do Túnel da Grota Funda. Na legenda da publicação, Ramon brincou: "Tá indo de carro ou moto? Eu 'tô' indo de trenó". Nas imagem, ele filma a moto enfeitada, o brilho do pisca-pisca e ao fundo a música All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carrey.

- Ela: “Tá vindo de carro ou moto?”



- Eu: “Eu tô indo de trenó amor”



Simplesmente o motouber natalino carioca. pic.twitter.com/I4RGHTACcY — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 8, 2023

A viagem inusitada aconteceu no último domingo (3), quando Ramon saía da casa de uma amiga, no Recreio dos Bandeirantes, e partia para sua casa, em Campo Grande. "Meu celular estava descarregado e eu não conseguia pedir a corrida, mas a minha amiga pediu pra mim. Do nada ela começou a rir dizendo que meu Uber Moto tinha chegado. Eu não enxergo direito de longe, né, quando eu olhei, perguntei se ele estava atrás da árvore de natal e ela disse que a árvore de natal era minha moto. Eu fiquei sem acreditar", contou ao DIA.



Ao longo do percurso, o passageiro contou que os enfeites natalinos chamaram a atenção de quem passava por perto. "Muitas pessoas estavam tirando foto, filmando, buzinando e ele com o pisca-pisca acesso, foi muito bom. Foi quando eu decidi gravar um vídeo, brincando falando que estava indo de trenó, mas não pensei que ia tomar tanta proporção. Quando chegamos na minha rua, todo mundo parou pra tirar foto também e ele sempre muito simpático", disse Ramon.

Morador de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Mateus trabalha no aplicativo há cerca de seis meses e a ideia de caprichar no visual do veículo surgiu de maneira repentina. "Veio na minha cabeça e eu fiz, tive uma ideia de colocar os enfeites, comprei em uma loja aqui perto de casa. Até então não tinha os leds, mas um amigo meu tinha na lanterna do carro e pesquisei a voltagem da bateria da minha moto para ver se era compatível. E aí deu tudo certo", contou ao DIA.

Seu famoso "trenó" circula no Rio de Janeiro e em todos os cantos da cidade, a decoração natalina chama muita atenção. "Todo mundo tira foto, faz vídeo. A maioria dos passageiros ficam impressionados porque nunca viram isso, sempre recebo muitos elogios. E é bom demais poder trazer essa energia boa e alegria para a população, 'tô' muito feliz com toda a repercussão", disse o motociclista.

O sucesso é tanto que Mateus foi convidado para participar de um casamento e levar a moto para ser atração da festa. Nas redes sociais, o motociclista, apelidado de Uber Natalino, teve a ideia aprovada pelos internautas. "Agora eu quero pedir moto sempre pra tentar pegar essa", disse um. "Papai Noel largou o Polo Norte pra vir pra Campo Grande", brincou outra.



Com o objetivo de levar felicidade, de corrida em corrida, o motociclista acredita ter conseguido contribuir para isso. Durante o fim de ano, os passageiros poderão ter a oportunidade de entrar no “clima natalino” e desfrutar de uma viagem que não passará despercebida pela cidade.