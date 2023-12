Cocaína foi apreendida em um caminhão no Porto do Rio - Divulgação

Publicado 09/12/2023 13:21

Rio - A Polícia Federal, com apoio da Marinha do Brasil, apreendeu 160 Kg de cocaína no Porto do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (8). A droga foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal, no Centro do Rio, próximo ao Píer Mauá.

Os militares foram acionados pela PF e se dirigiram ao armazém 8 com objetivo de auxiliar na ação. No local, os agentes encontraram um caminhão com oito pneus, sendo que cada um escondia 20 Kg de cocaína.

A Marinha do Brasil realiza, entre novembro de 2023 e maio de 2024, a Operação Lais de Guia, na Garantia de Lei e Ordem (GLO) estabelecida por decreto presidencial.