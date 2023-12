André Luiz Chapeta, de 50 anos, ficou com o corpo em chamas - Reprodução de vídeo

Publicado 08/12/2023 09:51

Rio - Morreu na manhã desta sexta-feira (8) André Luiz de Amorim Chapeta, aos 50 anos, o homem que sofreu um ateamento de fogo na última segunda-feira (4) provocado por sua companheira no bairro Jardim América, na Zona Norte do Rio. A vítima estava internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu.

A suspeita Ana Maria Paixão segue em liberdade. Ela havia sido presa na manhã de quinta-feira (7) por policiais da 38ª DP (Brás de Pina), mas o Tribunal de Justiça do Rio ainda não se manifestou sobre o pedido de prisão feito pela Polícia Civil por volta das 15h na I Vara Criminal.

A Justiça informou que o processo em fase de inquérito não consta na consulta e lembrou que nesta sexta-feira os cartórios estão fechados em função do feriado do Dia da Justiça.

Inicialmente, o caso era investigado como tentativa de homicídio. Com a morte de André Luiz, Ana Maria passa a responder por homicídio qualificado por meio cruel, por conta da utilização de fogo, e motivo fútil, já que a motivação do crime foi ciúme.

O delegado Flávio Rodrigues, responsável pela investigação, afirmou que a equipe precisou liberar a autora na noite desta quinta-feira. Ela não tinha antecedentes criminais. Ana Maria ateou fogo no companheiro dentro de uma peixaria na Rua Cari Levi. Ela prestou depoimento na quinta e confessou o crime. A autora não possuia anotações criminais até então.



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível vê-la jogando álcool no corpo da vítima e em seguida acendendo um isqueiro. No momento em que ela joga o líquido inflamável, ele permanece sentado e aparenta não acreditar que ela seria capaz de o incendiar. Após o fogo se alastrar, ele corre em chamas em direção ao interior do estabelecimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu na madrugada, às 1h13, para "agressão por objeto quente". O quartel de Parada de Lucas foi até o local e socorreu a vítima, a encaminhado em estado grave ao Hospital Getúlio Vargas. Em outras imagens que circulam nas redes, é possível ver o homem com parte do corpo enfaixado se recuperando no hospital.