Na companhia de amigos, MC Poze se envolveu em confusão, domingo, em boate na Barra da TijucaReprodução / Instagram

Publicado 11/12/2023 15:40

Rio - A Polícia Civil informou, na tarde desta segunda-feira (11), que MC Poze do Rodo, que se envolveu em uma briga generalizada na frente da boate Vitrinni Lounge Beer , na Barra da Tijuca, Zona Oeste, será intimado a prestar depoimento sobre o caso nos próximos dias. Ele é um dos investigados pelo crime de lesão corporal.

A confusão aconteceu na noite de domingo (10) e foi gravada por pessoas que estavam próximas à casa noturna. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o cantor e um grupo tentando entrar na boate e sendo barrados pelos seguranças. As gravações ainda mostraram Poze e as pessoas que estavam com ele empurrando os funcionários, o que deu início a uma briga generalizada. Em um dos vídeos, é possível ouvir o barulho de tiros.

Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para o local e conduziram oito envolvidos na briga para a 16ª DP (Barra da Tijuca), sendo dois deles policiais militares. O cantor não foi levado para a delegacia, mas, conforme explicou o delegado Neilson Nogueira ao DIA, ele é um dos investigados no caso.

"Foi instaurado um procedimento para apurar os fatos. Estamos apurando, preliminarmente, crimes de lesão corporal e de disparo de arma de fogo, mas a capitulação dos delitos será definida na conclusão das investigações. Ele [Poze] não compareceu à delegacia, mas será intimado. Ele é um dos investigados", disse.

Os agentes ainda apuram quem foi o responsável pelos disparos ouvidos nas gravações. Duas armas dos seguranças do estabelecimento já foram apreendidas. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas serão ouvidas e imagens de câmeras de segurança serão analisadas para esclarecer os fatos.

A Corregedoria da Polícia Militar também acompanha o caso, pois dois agentes da corporação se envolveram na confusão.

Cantor alega que tinha autorização para entrar

Poze se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. Pelo stories do Instagram, o cantor disse que tinha autorização de um dos donos da boate para entrar no local e que a confusão foi causada por um dos seguranças, que se tratava de um policial.

"Só para deixar claro: nós estávamos com aval para entrar na casa de show pelo um dos donos da casa! Segurança que se acha polícia quer mostrar serviço e acabou gerando nisso tudo. Meus fãs, que estão preocupados, nós estamos aqui. Mesmo local da ocorrência. Fiquem tranquilo que estamos na paz. Se estivéssemos errados, nós não estaríamos aqui dando de maluco. Nós estamos muito bem. Fiquem tranquilos. Foi uma confusão de um falso policial, de um cara que é segurança e foi dar uma de polícia. Quis causar um problemão, mas arrumou problema com a pessoa errada. Nós já viemos com a solução. Daqui nós não saímos e ninguém tira", publicou.

Após a confusão, Poze postou vídeos dentro da casa noturna.

Acidente

Às 5h57 desta segunda-feira (11), o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma batida de carro, que também envolveu o MC Poze, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, a 20km da casa noturna. Também nas redes, o cantor disse que o acidente não foi grave.

"Acidente foi coisa boba. Já passamos coisas que 'nego' não suportaria nem a metade. Graças a Deus ele sempre está comigo. Carro quebrou? Vou lá hoje e compro outro, graças a Deus. Um monte torce para nós se ferrar todo, mas Deus sempre está conosco. Obrigado, Papai por mais um livramento e para mais uma notícia ruim pros (sic) contra", escreveu.