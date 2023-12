Empresário foi agredido e roubado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana - Reprodução

Publicado 11/12/2023 22:16

Rio - Dois homens, investigados por fornecer armas para criminosos praticarem crimes em Copacabana, foram presos, nesta segunda-feira (11), no mesmo bairro, na Zona Sul do Rio. Eles irão responder por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram capturados por agentes da 13ª DP (Ipanema), com policiais militares do da UPP Pavão-Pavãozinho.

Segundo os agentes, os autores foram abordados no interior de um táxi, no momento em que transportavam um revólver. A arma foi encontrada no freio de mão do veículo. A delegacia investiga se eles são fornecedores de armas.

Ambos os criminosos seriam da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Eles foram encaminhado para a 13ª DP (Copacabana) e, posteriormente, foram levados para o sistema prisional.