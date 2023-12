As vítimas estão internadas no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Divulgação

Publicado 11/12/2023 20:22 | Atualizado 11/12/2023 20:34

Rio - O policial militar Cleber de Jesus Fernandes, de 49 anos, e Maria Sannia Pereira Ribeiro, de 43, foram baleados na madrugada desta segunda-feira (11), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os dois estão internados com quadro de saúde estável, mas sem previsão de alta.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para atender uma ocorrência de vítimas de disparo de arma de fogo que deram entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu. No local, a equipe soube que se tratava de um PM e uma mulher, que teriam sido atacados a tiros enquanto passavam pela Via Light.

Cleber teria se envolvido em uma discussão com o suspeito que estava em uma moto. O PM teria sacado sua arma e o criminoso a tomado, disparando contra ele.

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, o policial foi atingido na região cervical e no ombro direito, enquanto Maria Sannia está com um projétil alojado na coluna, mas não há necessidade de cirurgia neste momento.



Ambos os pacientes estão internados, fazendo exames complementares e apresentam estado de saúde estável na noite desta segunda-feira (11). Ainda não há previsão de alta.



O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu). Questionada, a Polícia Civil não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.