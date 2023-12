Funcionários e pedestres ficaram na parte externa do Norte D'Or após acionamento de sistema anti-incêndio - Reprodução

Funcionários e pedestres ficaram na parte externa do Norte D'Or após acionamento de sistema anti-incêndioReprodução

Publicado 11/12/2023 19:14 | Atualizado 11/12/2023 19:43

Rio - Funcionários e pacientes do Hospital Norte d'Or, em Cascadura, na Zona Norte do Rio, passaram por momentos de tensão na tarde desta segunda-feira (11), após o sistema de proteção contra incêndio da unidade disparar.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra diversas pessoas - funcionários usando máscaras e jalecos, além de pacientes - na parte externa da unidade mencionando um suposto incêndio.

O Corpo de Bombeiros do quartel de Campinho foi acionado por volta das 14h40. Segundo a corporação, o acionamento aconteceu por causa de um curto-circuito em uma subestação de energia da unidade. Uma hora depois, os militares já haviam finalizado a ação.

No entanto, de acordo com a Rede d'Or, que administra o hospital, não houve curto-circuito nem princípio de incêndio. O que causou o incidente foi um acionamento indevido do sistema anti-incêndio da unidade por causa do aquecimento de um equipamento em uma área externa do hospital, longe de funcionários e pacientes.

Não houve vítimas e o hospital seguiu atendendo sem problemas após o problema ser resolvido.