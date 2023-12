Quadrilha que fraudava passagens de metrô foi presa na Estação da Pavuna - Reprodução

Publicado 11/12/2023 18:07

Rio – Uma operação da Polícia Civil prendeu quatro integrantes de uma quadrilha especializada em fraude na venda de bilhetes de passagem do metrô nesta segunda-feira (11), na Estação da Pavuna, Zona Norte do Rio. Os detidos se chamam Jonas Cavalcante Pereira, ⁠Luan Ferreira da Silva, Wallace Fernandes Archirusal e Alan Silva Aragão. Os quatro foram presos em flagrante por crimes de estelionato e associação criminosa.

A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) e aconteceu após denúncia da concessionária que administra o transporte.

A quadrilha comprava passagens legalmente com cartões de crédito virtuais cadastrados em nomes de terceiros, em celulares com o recurso de aproximação. Os bilhetes, então, eram vendidos por R$ 5, valor inferior ao ofertado pela concessionária. As operadoras dos cartões não repassavam o pagamento, alegando fraude no seu uso.