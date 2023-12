Thiago França Nery, de 43 anos, foi assassinado no começo do mês de dezembro em Magé - Reprodução

Publicado 11/12/2023 17:27 | Atualizado 11/12/2023 17:39

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Thiago França Nery, de 43 anos,em Magé, na Baixada Fluminense, no início deste mês. A vítima teria sido assassinada a pauladas no dia 1º de dezembro por um homem, que agiu por ciúme da ex-mulher. Até esta segunda-feira (11), o suspeito ainda não havia sido preso.

O homicídio teria acontecido após a vítima dar carona para Adriana de Freitas, moradora do bairro de Piabetá. Em uma postagem nas redes sociais, a mulher contou que, após a carona, ela estava conversando com Thiago em sua casa, quando o suspeito chegou gritando e invadindo a residência. Adriana relatou que o criminoso começou a agredir a vítima e chegou até a empurrá-la.

"Eu saí na sexta-feira (1º) e encontrei o Thiago. Ele me ofereceu carona. Eu estava conversando com o Thiago na minha varanda e eu escutei o grito do meu ex-marido. Eu falei 'Thiago, vai embora. Entra dentro do carro e não olha para trás'. O Thiago já estava no portão comigo e ele [suspeito] entrou e começou a agredir o Thiago. Eu entrei na frente e ele me empurrou. Eu vim na delegacia, mas eles não chegaram a tempo. Eu falei que quando eles chegassem lá o Thiago já estaria morto. Voltando para minha casa, o Thiago já estava morto no portão. Ele veio com intenção de matar e roubar", disse a mulher.

Adriana ainda disse que o suspeito roubou o carro e os pertences de Thiago. O homem também teria ficado andando com o carro da vítima pelo bairro. Ainda segundo a mulher, ela e o suspeito estavam separados há cinco meses e ele já teria a agredido e roubado pertences de sua casa.

"Estou aqui para botar a minha cara para falar que eu estava separada há cinco meses. Não tinha mais nada, nenhum envolvimento com esse cara, com esse assassino. Essa pessoa entrou na minha casa para roubar há um tempo. Eu falei com ele para devolver os meus pertences, o meu carrinho de reciclagem, a bicicleta do meu filho, o dinheiro da minha conta de luz, mas ele não devolveu. Ele continua rodando por Piabetá. Ele não me aceita com ninguém. Eu quero viver em paz", completou.

De acordo com a catadora de materiais recicláveis, o suspeito é usuário de drogas. Ela ainda afirmou que tem uma medida protetiva contra ele.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, os agentes seguem investigando para esclarecer o caso.