Comissão de Segurança da Alerj se reunirá para definir planos de ações no verãoOctacílio Barbosa / Divulgação

Publicado 11/12/2023 16:29 | Atualizado 11/12/2023 16:53

Rio – Uma reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj será realizada nesta terça-feira (12), às 10h, com o objetivo de debater um plano de ações para reduzir a criminalidade no verão.

O encontro terá a presença do secretário estadual de Segurança Pública, Victor Cesar Carvalho dos Santos, e do presidente da Comissão, deputado Márcio Gualberto (PL). Também comparecerão representantes da Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça e membros das secretarias de estado das polícias Civil e Militar, de Governo e Desenvolvimento Social.

De acordo com Gualberto, a participação de Victor Santos é fundamental para uma discussão ampla e os caminhos para que seja possível garantir a segurança aos moradores e turistas do Rio de Janeiro. O convite ao secretário foi aprovado em reunião da Comissão, na quarta-feira passada (6), quando uma força-tarefa com diferentes órgãos do Poder Público foi formada.