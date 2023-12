Armas brancas e celular furtado foram apreendidos durante ação da Guarda Municipal - Reprodução / @GMRio

Armas brancas e celular furtado foram apreendidos durante ação da Guarda MunicipalReprodução / @GMRio

Publicado 11/12/2023 14:31 | Atualizado 11/12/2023 15:52

Rio - Dois homens em situação de rua, de 36 e 41 anos, foram presos em flagrante por resistência e tentativa de lesão corporal na Praça Paris, na Glória, Região Central da cidade. As prisões foram feitas pela Guarda Municipal da unidade do Catete e aconteceu durante uma ação de acolhimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste domingo (10).

Segundo a unidade, durante a abordagem os agentes encontraram um celular, uma faca de cozinha e uma chave de fenda com o grupo, o que provocou a reação de um dos homens. Ele resistiu a atuação dos guardas e também incitou as demais pessoas contra os agentes. Em seguida, outro homem em situação de rua tentou agredir a equipe com uma barra de ferro.

Ambos foram detidos e conduzidos para a 9ª DP (Catete), onde a ocorrência foi registrada. Na delegacia constatou-se que havia um registro de furto do telefone apreendido.