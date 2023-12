Caso aconteceu na esquina da Rua da Feira com a Rua dos Limadores - Reprodução

Caso aconteceu na esquina da Rua da Feira com a Rua dos Limadores Reprodução

Publicado 11/12/2023 15:10 | Atualizado 11/12/2023 15:48

Rio - Marlon Marcio Mendes Alvarenga, 46 anos, foi morto a tiros, nesta segunda-feira (11), logo depois de estacionar seu carro na frente a própria empresa, em Bangu, na Zona Oeste. Um suspeito encapuzado se aproximou da vítima e fez os disparos.

Em conversa com policiais militares, a filha da vítima, que presenciou a execução, disse que o pai estacionou o carro e, ao desembarcar, foi abordado pelo assassino, que o seguia em outro veículo. O criminoso efetuou os disparos e fugiu em seguida. O caso aconteceu na Rua dos Limadores, esquina com a Rua da Feira, uma área bem movimentada de Bangu.



Após a chegada, os PMs do 14º BPM (Bangu) isolaram o local e acionaram a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para realização de perícia. A Polícia Civil informou que a especializada ficará a cargo das investigações.

Não há informações sobre o local e horário de sepultamento do empresário.