Corpo de K.H, de 4 anos, foi sepultado no Cemitério de Nova Iguaçu, nesta segunda-feira (11) - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 11/12/2023 17:50

Rio - O corpo da pequena K.H.S, de 4 anos , foi sepultado sob forte emoção no Cemitério de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, às 17h desta segunda-feira (11). O velório teve início por volta das 16h, na Capela 5, logo após a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML). A Prefeitura de Nova Iguaçu custeou o enterro e disponibilizou um ônibus para transportar os familiares até o local.

A criança foi raptada, estuprada e morta na madrugada de sábado (9). O principal suspeito de cometer o crime é Reynaldo Rocha Nascimento, de 22 anos, primo da mãe da vítima. Ele está preso em Benfica, na Zona Norte.

Familiares, amigos e vizinhos de K.H.S., que ajudaram nas buscas pelo corpo da menina, compareceram ao sepultamento para dar o último adeus. O tio da vítima, Emerson da Silva Roque, de 47 anos, fez questão de enterrá-la com o vestido preferido da menina, uma roupa com estampa de desenho infantil. A mãe da menina, Suelen da Silva, não foi vista no cortejo.

Primo confessou o crime

Reynaldo confessou aos policiais o crime . Segundo a Polícia Civil, o criminoso disse que retirou a criança de casa, pois sabia que estaria sozinha. Em seguida, a estuprou e que para evitar ser descoberto por causa do choro da menina, a estrangulou e escondeu o cadáver em um saco de ração. O corpo da menina foi localizado na beira de um valão próximo à casa do criminoso.

K.H.S. estava desaparecida desde a madrugada de sábado (9), quando dormia com os irmãos de 7 e 8 anos no bairro do Cabuçu, em Nova Iguaçu. A mãe das crianças saiu por volta das 23h de sexta-feira (8) e deixou os filhos sozinhos na casa. Quando ela retornou, por volta das 5h do dia seguinte, não localizou mais a criança. A família suspeitou de que a menina havia sido raptada, mas ninguém havia ouvido gritos ou estranhado a presença de alguém na região.

Mãe vai ser investigada por abandono de incapaz

Suelen da Silva, mãe da menina, será investigada por negligência . A informação foi confirmada pelo delegado Mauro César, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Suelen deixou a menina e outros dois filhos, de 7 e 8 anos, dormindo sozinhos para ir a uma festa. Ela, mãe de K.H e outras duas crianças, será investigada por abandono de incapaz.

"A mãe da menina deixou sua filha e mais dois irmãos sozinhos em casa e foi para um forró no mesmo bairro onde residia e quando retornou, não encontrou sua filha e se desesperou. Após procurar a menina na casa de parentes e amigos, buscou ajuda da Policia Civil, que imediatamente começou as investigações", disse o delegado.