Caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi)Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 11/12/2023 20:03 | Atualizado 11/12/2023 20:48

Rio - Uma atendente de uma lanchonete localizada dentro de uma academia no Recreio, na Zona Oeste do Rio, registrou queixa contra uma major da PM, na sexta-feira passada (8), pelo crime de racismo. A agente teria chamado a mulher de "mucama", uma expressão que se refere ao período da escravidão.

De acordo com a denúncia, a vítima, de 33 anos, estava trabalhando quando a major da PM chegou junto com uma amiga e pediu um café e um capuccino. Ao se direcionar à funcionária, a acusada a teria chamado de "mucama" mais de uma vez e reclamado da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil.

A palavra "mucama" se refere a mulheres negras escravizadas que eram obrigadas a fazer serviços caseiros para pessoas brancas, além de passear e amamentar os filhos de seus patrões.

O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) como Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião ou Procedência Nacional. Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento.

Também procurada, a Polícia Militar informou que a Corregedoria da corporação abriu um procedimento para verificar o caso.