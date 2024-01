Acordo foi assinado nesta terça-feira (9) no Palácio da Cidade, em Botafogo - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 09/01/2024 14:41 | Atualizado 09/01/2024 15:28

Rio - O prefeito Eduardo Paes assinou, nesta terça-feira (9), um acordo de cooperação técnica com o governo do estado e a RIOgaleão, concessionária que opera o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. A parceria, que terá um investimento de R$ 270 milhões em três anos, visa impulsionar o setor aeroportuário do município.

De acordo com a prefeitura, o acordo também tem o objetivo de atrair novas rotas e frequências de voos para o Aeroporto do Galeão. A prefeitura e governo do Estado vão aplicar R$ 120 milhões, enquanto a RIOgaleão destinará R$ 150 milhões.



O prefeito Eduardo Paes ressaltou que a portaria que limita os voos no Aeroporto Santos Dumont já começou a vigorar e, então, agora será a retomada da importância do Galeão. "Esses simples movimentos já fizeram com que os destinos internacionais e domésticos no Galeão voltassem aos números pré-pandemia e a tendência é só crescer. Hoje anunciamos a criação de uma espécie de fundo de investimento de promoção do Rio, com parte de recurso privado e parte da Prefeitura e do governo do estado, no valor de cerca de R$ 300 milhões. Isso vai permitir uma maior promoção da cidade, que possamos trazer mais companhias internacionais e voos domésticos", disse Paes durante entrevista coletiva no Palácio da Cidade, na Zona Sul.



A parceria será feita por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE). A expectativa da prefeitura é tornar a cidade do Rio ainda mais atraente para companhias aéreas que já operaram no Aeroporto do Galeão ou que têm interesse em atuar, além de incorporar na capital fluminense uma prática de promoção local exercida pelos principais destinos turísticos mundiais.



A proposta é que o acordo gere estímulos financeiros para atrair as grandes companhias aéreas e incentive que empresas que já operam no Galeão aumentem frequência de voos, impulsionando a receita direta e indireta para a cidade por meio do turismo de lazer e negócios.

"O Rio tem a possibilidade de ser um centro de conexão de voos domésticos e internacionais. O crescimento da malha aérea já está acontecendo. Na última semana, operamos, em média, entre 300 e 310 voos diários domésticos e internacionais, com cerca de 43 mil passageiros por dia. Nos destinos internacionais já recuperamos praticamente todos, agora falta aumentar a frequência e a disponibilidade de assentos. Não tenho dúvida de que isso vai acontecer ao longo de 2024", declarou o presidente da RIOgaleão, Alexandre Monteiro.

uma movimentação de cerca de 530 mil passageiros entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro, durante as comemorações de Natal e Ano Novo. O número representa um aumento de 85% em comparação ao mesmo período no ano passado. Além disso, o aeroporto fechou 2023 com uma circulação de 7,9 milhões de passageiros, 35% a mais que em 2022. O Galeão registrouentre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro, durante as comemorações de Natal e Ano Novo. O número representa um aumento de 85% em comparação ao mesmo período no ano passado. Além disso, o aeroporto fechou 2023 com uma circulação de 7,9 milhões de passageiros, 35% a mais que em 2022.

foram restringidos apenas para dois destinos: os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e o de Brasília. No entanto, a decisão, que tinha como objetivo estimular os voos no aeroporto do Galeão, foi derrubada cinco meses depois. Em junho do ano passado, os voos operados no Aeroporto Santos Dumont, no Centro,apenas para dois destinos: os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e o de Brasília. No entanto, a decisão, que tinha como objetivo estimular os voos no aeroporto do Galeão, foi derrubada cinco meses depois.

eroporto do Santos Dumont passou a operar sem restrição de destinos, mas tem um limite de 6,5 milhões de passageiros por ano, a partir deste mês, para garantir o melhor nível de atendimento à população em conformidade com a capacidade operacional do aeroporto. Com isso, o ade destinos, mas tem um limite de 6,5 milhões de passageiros por ano, a partir deste mês, para garantir o melhor nível de atendimento à população em conformidade com a capacidade operacional do aeroporto.

Faixa Exclusiva

uma faixa exclusiva de 2200 metros para acesso de veículos à Ilha do Governador e ao Galeão, Zona Norte do Rio. O início da operação está previsto para o fim de janeiro. A faixa irá funcionar na pista sentido Baixada Fluminense da Linha Vermelha, no trecho entre a Ponte Oswaldo Cruz (Linha Amarela) e o acesso para a Ilha do Governador. O acesso deverá ser feito apenas para veículos que venham da Linha Vermelha e tenham como destino a Ilha/Galeão. Uma fiscalização eletrônica por leitura de placas será implementada para monitorar a via. A Linha Vermelha teráde 2200 metros para acesso de veículos à Ilha do Governador e ao Galeão, Zona Norte do Rio. O início da operação está previsto para o fim de janeiro. A faixa irá funcionar na pista sentido Baixada Fluminense da Linha Vermelha, no trecho entre a Ponte Oswaldo Cruz (Linha Amarela) e o acesso para a Ilha do Governador. O acesso deverá ser feito apenas para veículos que venham da Linha Vermelha e tenham como destino a Ilha/Galeão. Uma fiscalização eletrônica por leitura de placas será implementada para monitorar a via.

Essa medida foi tomada porque a prefeitura prevê um aumento diário médio de 30% na quantidade de veículos indo para a Ilha do Governador. Esse dado é baseado no esperado aumento de voos previsto para o Aeroporto do Galeão.