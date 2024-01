Pista de pouso do Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio - Marcelo Coelho / RioGaleão

Publicado 03/01/2024 13:00 | Atualizado 03/01/2024 13:01

Rio – O Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, registrou uma movimentação de cerca de 530 mil passageiros entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro, durante as comemorações de Natal e Ano Novo. O número representa um aumento de 85% em comparação ao mesmo período no ano passado.

Além disso, o aeroporto fechou 2023 com uma circulação de 7,9 milhões de passageiros, 35% a mais que em 2022.

A expectativa para janeiro de 2024 também é alta. A concessionária RioGaleão prevê um aumento de 109% nos voos domésticos e internacionais em relação a janeiro de 2023, por causa dos novos voos que o terminal receberá.

Isso acontece por causa da decisão do governo federal em acabar com o limite de distância para voos no Aeroporto Santos Dumont, colocando em seu lugar um teto de 6,5 milhões de passageiros por ano. O objetivo da medida é estimular a utilização do Galeão.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio, Chicão Bulhões, "a maior oferta de voos no Galeão deve provocar queda dos preços das passagens e melhor competitividade em importação e exportação, com fretes mais baixos".