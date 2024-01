Trecho da Rua Joaquim de Oliveira, em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 09/01/2024 14:24 | Atualizado 09/01/2024 14:38

Rio – Thiago Trigueiro Gomes foi morto nesta terça-feira (9), na Rua Joaquim de Oliveira, no bairro do Porto da Pedra, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Os suspeitos do crime não foram localizados. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga o caso.

Amigos da vítima se manifestaram nas redes sociais. "Grande amigo, descanse em paz, irmão", disse um conhecido. "Meu Deus, sem acreditar", comentou outro. Opiniões de pessoas revoltadas contra a situação da segurança também surgiram: "Infelizmente, a população está cada dia mais desprotegida por conta da criminalidade que só tem aumentado", afirmou uma delas.

Policial militar é baleado em São Gonçalo

Outra ocorrência afetou São Gonçalo na manhã desta terça-feira. Um policial militar foi baleado enquanto fazia patrulhamento próximo à comunidade Menino de Deus. O suspeito estava em um carro que andava no sentido contrário ao da viatura. Segundo a polícia, não foi possível identificar o veículo e nem o atirador.