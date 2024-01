Casa onde Tania Suely Mesquita, 70, vivia tinha acúmulo de lixo, insetos e fezes de animais domésticos - Reprodução

Publicado 09/01/2024 12:39

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante, nesta segunda-feira (8), por maltratar e abandonar a própria mãe, um idosa de 70 anos. Agentes da 5ª DP (Mem de Sá) encontraram Marcelo Mesquita Oliveira na Rua Paula Matos, em Santa Teresa, no Centro do Rio, após ações de inteligência para monitorar e coibir crimes na região.

O homem é acusado por testemunhas e pela própria mãe, Tania Suely Mesquita, de a submeter a condições insalubres na casa dela, com acúmulo de lixo e insetos e fezes de animais domésticos, além de agredir a vítima e a deixar sem alimentação básica, medicamentos e materiais de higiene pessoal. Segundo as investigações, no último sábado (6), Marcelo tentou internar a idosa a força em um hospital psiquiátrico e a abandonou no local contra sua vontade e sem sua assitência.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o acusado já foi denunciado em outros delegacias, pelos crimes de lesão corporal, abandono de incapaz e expor idoso a perigo, todos contra Tania Suely. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A pena prevista para os casos de maus-tratos a idosos é de 2 meses a 1 ano de detenção e multa.