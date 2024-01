Gato sendo preparado para cirurgia de castração - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 09/01/2024 10:54

Rio - O programa "Bicho Rio", da Prefeitura, já está com o calendário anual de castração de cães e gatos disponível. O mês de fevereiro terá 4.616 vagas para o serviço, que é gratuito. O agendamento deve ser feito nos dias 25, para protetores de animais cadastrados, na Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais, e 26 de janeiro, para a população em geral, de maneira presencial, a partir das 8h.



Para marcar a cirurgia é preciso ser maior de 18 anos e levar original e cópia da identidade, do CPF e do comprovante de residência. Os cães têm que pesar entre 3,5kg e 25kg, e os gatos a partir de 1,5kg. A idade do animal deve ser de 4 meses a 7 anos e não é necessário levar o bicho à inscrição. O procedimento não é realizado em braquicefálicos e cachorro Chow-chow.



O serviço está disponível nas seguintes unidades municipais de medicina veterinária: Parque Manuel Bandeira, em Cocotá, na Ilha do Governador; Rua Sidney da Silveira, na Praça Guilherme da Silveira, em Bangu; Passarela 9 da Avenida Brasil, altura de Bonsucesso; Largo de Vicente de Carvalho, em Vicente de Carvalho e Rua Dois de fevereiro 711, no Engenho de Dentro, todos na Zona Norte. Na Zona Oeste tem os postos da Rua Cabo Bastos Cortes s/nº, em Paciência; Estrada do Tingui, na Praça da Oiticica, em Campo Grande; Praça Barão da Taquara, na Praça Seca e Estrada do Mato Alto 5.620, Fazenda Modelo, em Guaratiba. Já a unidade da Zona Sul fica na Rua São Salvador, altura do Nº 1, no Flamengo.



Confira o calendário anual completo:

Calendário anual do programa 'Bicho Rio' 2024 Divulgação / Prefeitura do Rio

Os interessados no serviço podem obter outras informações no site do programa.