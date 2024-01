Imagens registraram um intenso tiroteio na comunidade do cavalão - Rede Social

Publicado 09/01/2024 10:32

Rio - Quatro suspeitos foram baleados durante um confronto com policiais militares na comunidade do Cavalão, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, nesta segunda-feira (8). Na ação, um PM também foi ferido por estilhaços.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o intenso tiroteio na região. De acordo com a corporação, policiais do 12º BPM (Niterói) realizavam patrulhamento na comunidade quando foram atacados a tiros e reagiram.