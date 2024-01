A ocorrência foi registrada na 27ª Delegacia Policial, em Vicente de Carvalho - Divulgação SEOP

Publicado 09/01/2024 11:43

Rio - Agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, prenderam um homem de 30 anos por furto qualificado na estação Vila Kosmos, na noite desta segunda-feira (8). O suspeito furtou cerca de 2 metros de fios de um terminal de tickets da estação, o que danificou a máquina e impediu seu funcionamento.



A equipe do BRT Seguro foi acionada pelo Centro de Monitoramento da Mobi-Rio quando o homem tentava fugir em um ônibus e conseguiu capturá-lo próximo à estação da Penha. A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).