Barraca dos pais de Edson Davi exibe faixa questionando possível afogamento do filho - Armando Paiva/Agência O Dia

Barraca dos pais de Edson Davi exibe faixa questionando possível afogamento do filhoArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 09/01/2024 09:31 | Atualizado 09/01/2024 12:19

fotogaleria

Nesta terça-feira (9), o Corpo de Bombeiros realiza o quinto dia de buscas pelo menino, no mar e na orla, com drones, helicóptero, motos aquáticas, mergulhadores e um triciclo, que realiza rondas na areia. Segundo a Polícia Civil, a testemunha contou que ele entrou no mar três vezes enquanto jogava futebol com outra criança e que o pai, Edson dos Santos Almeida, chegou a chamar a atenção do filho.

Ainda de acordo com as investigações, um homem que trabalha na barraca da família disse que também pediu que a criança saísse do mar, que estava revolto e com ondas grandes. Pouco antes do seu desaparecimento, o menino pediu uma prancha de bodyboard emprestada para um barraqueiro, que negou, também por conta das condições da água. Depois, Edson Davi seguiu em direção à barraca dos pais.

Em um vídeo obtido da câmera de segurança de um quiosque próximo à barraca dos pais, o menino aparece andando sozinho por um trecho no calçadão da praia , de cerca de 100 metros. Em seguida, ele conversa com um homem e volta para a areia. Nas redes sociais, a irmã de Edson Davi, Giovana Araújo, disse que depois desse registro, não houve mais imagens da criança no calçadão.

Também no dia em que sumiu, Edson Davi brincava com duas crianças e um homem estrangeiro e, inicialmente, a família acreditava que ele pudesse ter sido sequestrado pelo turista. Entretanto, em uma publicação nas redes sociais, a irmã afirmou que a hipótese foi descartada, já que há imagens do trio saindo da praia sem o menino.

DIA que se tratava do filho e, junto com a mãe, chegou a comemorar na areia da praia. Eles foram até a lanchonete, mas ao chegarem, o menino não estava no local.

No último sábado (6), parentes receberam a informação de que a criança estaria em uma loja da rede McDonald's , na Avenida Ayrton Serra, também na Barra da Tijuca, com um casal e outro menino. Por meio de uma foto enviada a eles, o pai da criança afirmou aoque se tratava do filho e, junto com a mãe, chegou a comemorar na areia da praia. Eles foram até a lanchonete, mas ao chegarem, o menino não estava no local.

A criança que aparece na imagem no estabelecmento não é o desaparecido e, após a repercussão, a família compareceu à 43ª DP (Guaratiba) para esclarecer que o menino foi confundido com Édson Davi. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a mulher diz que se trata do seu enteado, filho do seu marido, que tem características físicas semelhantes.

Procurada, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros informou que as buscas continuam, com apoio do Serviço Aeropolicial (Saer/Core). A especializada destacou ainda que todos os relatos de crianças semelhantes ao menino desaparecido estão sendo apurados, inclusive com a colaboração de policiais de outras unidades da federação, mas nenhum se mostrou verídico.