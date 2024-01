O adolescente estava na praia com os amigos quando desapareceu - Reprodução

Publicado 09/01/2024 09:41 | Atualizado 09/01/2024 09:57

Publicado 09/01/2024 09:41 | Atualizado 09/01/2024 09:57

Rio - Será enterrado na tarde desta terça-feira (9), o corpo do adolescente Igor Manoel, de 16 anos, que morreu após se afogar na Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio. Segundo familiares, o menino não sabia nadar e era sua primeira vez sozinho na praia com os amigos. O sepultamento está marcado para às 15h no Cemitério do Caju, na Zona Portuária.

Seu corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (8), próximo ao posto 8. Igor Manoel era morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e estava acompanhado de amigos na praia quando entrou na água e não conseguiu sair. O rapaz havia desaparecido no mar no domingo (7), na altura do posto 6.

Familiares do jovem estiveram no Instituto Médico Legal (IML), na região central do Rio, nesta segunda-feira (8), para reconhecer o corpo. Segundo o tio do adolescente, Rogério Constâncio Paulo, de 48 anos, a família não tinha mais esperanças de encontrá-lo com vida. "Infelizmente já sabíamos que ele tinha morrido, justamente pelo que os amigos e os salva-vidas tinham relatado. Eles tentaram mergulhar para achar, mas não conseguiram. Ele não sabia nadar, não tinha noção de mar aberto. Foi uma fatalidade não conhecer o local, mesmo com os avisos achou que saberia lidar e não foi isso que aconteceu. É triste, especialmente porque ele tinha perdido a mãe há poucos meses", lamentou.

O jovem era o mais novo de três irmãos. O tio contou também que o sobrinho tinha acabado de se formar no ensino médio e pretendia começar a trabalhar como jovem aprendiz. "Era um garoto bom, tranquilo e que nunca deu dor de cabeça para os pais. Tanto que a família da namorada dele está aqui e vai ajudar a arcar com o velório", explicou.

