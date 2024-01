Bombeiros realizaram, em média, 258 resgates por dia em praias de todo o estado - Armando Paiva/Arquivo/Agência O DIA

Publicado 08/01/2024 14:58 | Atualizado 08/01/2024 15:10

Rio - Em meio ao forte calor deste verão, as praias no Rio de Janeiro andam lotadas. Mas é preciso ter cautela e estar atento às orientações ao entrar no mar. Somente nos oito primeiros dias de 2024, o Corpo de Bombeiros já realizou 2.064 resgates nas praias de todo o estado, um número quatro vezes maior do que o realizado no mesmo período de 2023, quando houve 491 salvamentos.

Com uma média de 258 resgates por dia na primeira semana do ano, os bombeiros advertem os banhistas para que respeitarem as sinalizações das bandeiras, que indicam as condições do mar e os locais de maior ou menor risco. Casos recentes como o desaparecimento do menino Édson Davi , de 6 anos, e a morte do jovem Igor Manoel , de 16, ambos na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital, reforçam o alerta.

Em caso de bandeiras vermelhas, significa que o local tem alto risco de afogamentos e incidentes devido a ondas, correntes e outros fatores de perigo. Já as amarelas indicam um risco médio, enquanto a verde mostra que o local está seguro para entrar no mar.

Em caso de ser puxado por correntes marítimas, é preciso nadar para o lado e não em direção a areia. Desta forma o banhista vai conseguir sair da zona de correnteza e encontrar areia para ficar de pé. Depois, pode aproveitar as ondas para retornar. Em casos de afogamento, a orientação é sinalizar com os braços para que os profissionais identifiquem a necessidade de socorro e realizem o resgate.

O Corpo de Bombeiros reforça, ainda, que os banhistas devem procurar os pontos das praias mais próximos dos postos de guarda-vidas, além de manter as crianças sempre sob supervisão e evitar ingerir bebidas alcoólicas antes de entrar no mar.