Rio - A Polícia Civil identificou o falso motociclista de aplicativo que fugiu sem prestar socorro ao passageiro Ryan Quintanilla, de 21 anos, no dia 30 de dezembro do ano passado, na BR-101, altura do bairro Gradim, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O motociclista se apresentou na 73ª DP (Neves), na quinta-feira passada (4), prestou depoimento sobre o ocorrido e foi liberado.



Conforme apurado pelo DIA, o homem usava uma conta do aplicativo de terceiros para realizar as corridas. Ele vai responder por homicídio culposo no trânsito, com aumento de pena por não possuir carteira de habilitação. O motorista também pode responder por falsa identidade. De acordo com o inspetor Renato Azeredo da 73ª DP, responsável pelas investigações, o motociclista foi à distrital acompanhado de um advogado e prestou esclarecimentos.

Ainda segundo o inspetor, imagens de câmeras de segurança foram recolhidas e fotografias da Arteris Fluminense foram anexadas ao inquérito. As investigações continuam.

Jovem estava a caminho do trabalho

Nas redes sociais, parentes e amigos de Ryan contaram que o jovem estava na casa da namorada, em Itaboraí, também na Região Metropolitana do Rio, e pediu uma corrida de moto, pois estava atrasado para o trabalho. Câmeras de segurança da rua da namorada do rapaz mostram o momento em que o motociclista aparece para buscá-lo. Nas imagens é possível ver que o condutor da moto entrega um capacete para Ryan e os dois seguem viagem.

Poucos minutos depois, a mãe do jovem, que passava pela BR-101, viu o corpo do filho caído no acostamento da rodovia. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, liberado para sepultamento.