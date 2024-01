Fuzil calibre 5.56 modelo Colt foi apreendido durante a ação - Reprodução

Publicado 08/01/2024 20:13 | Atualizado 08/01/2024 20:29

Rio - Um suspeito foi morto após troca de tiros com PMs, na tarde desta segunda-feira (8), em Bangu, Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, criminosos atacaram equipes do 14º BPM (Bangu) durante uma ação para remoção de barricadas. O confronto aconteceu na Rua Tibagi, que corta a região e fica próxima a pelo menos três comunidades: Sapo, Santo André e 48.

Um fuzil foi apreendido na ação. O armamento calibre 5.56 da fabricante Colt foi encontrado próximo ao suspeito, que chegou a ser encontrado com vida e socorrido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na delegacia da região. Além do armamento, os agentes encontraram um radiocomunicador.