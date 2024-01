Cerca de 2.731 condutores que foram abordados entre sexta-feira (05) e domingo (07) - Magno Segllia/Governador RJ

Cerca de 2.731 condutores que foram abordados entre sexta-feira (05) e domingo (07)Magno Segllia/Governador RJ

Publicado 08/01/2024 18:18 | Atualizado 08/01/2024 18:33

Rio - A Operação Lei Seca flagrou, neste final de semana, 474 motoristas dirigindo sob efeito de álcool em todo o estado do Rio. Esse número representa 17,35% dos 2.731 condutores que foram abordados entre sexta-feira (5) e domingo (7).

A Barra da Tijuca, na Zona Oeste, foi o bairro com os números mais alarmantes. No sábado foram utilizadas motopatrulhas que abordaram 47 motoristas e 36,2% deles estavam dirigindo sob efeito de álcool. No Recreio também foram utilizados os mesmos veículos e 65 motoristas foram abordados. Destes, 23 estavam alcoolizados, apresentando um índice de 35,4% de alcoolemia.

O destaque negativo do interior do estado foi a cidade de Campos dos Goytacazes: na sexta-feira e no sábado, apresentou um índice alto de alcoolemia de 33,95%.

Em Cabo Frio, no sábado, foi montado um bloqueio da Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos. Na ação, foram fiscalizados 115 motoristas, sendo 37 pegos no teste do bafômetro. Um percentual de 32,2%.

No Centro do Rio, no sábado, foram 87 motoristas abordados, 24 deles estavam alcoolizados e o índice de alcoolemia chegou a 27,6%. Ainda no sábado, em São João de Meriti, foram 25 motoristas pegos dirigindo sob influência do álcool, totalizando 26,9%.

Em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no domingo, foram 113 motoristas abordados, e destes, 26 motoristas estavam dirigindo embriagados, totalizando 23%.