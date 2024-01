Reprodução do novo coronavírus - Reprodução/ Internet

Publicado 08/01/2024 18:10 | Atualizado 08/01/2024 18:35

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou 2.141 novos casos de covid-19 e cinco mortes nos últimos sete dias, entre o primeiro dia do ano e esta segunda-feira (8). De acordo com Painel Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde (SES), chega a 2.894.760 o total de diagnósticos e 77.770 o total de óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020.

Em relação à última semana, o número de casos atual foi 12,65% superior e a taxa de letalidade acumulada se manteve em 2,69%. Um paciente foi internado com sintomas graves da doença. O total de internações até o momento é de 197.909.

Segundo o Painel de Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde (SES), todos os leitos de enfermaria dedicados a pacientes com o vírus estão ocupados. No caso das vagas de UTI, a taxa de ocupação é de 67%.



Vacinação

Segundo o Vacinômetro do Governo do Estado, 93% da população com mais de 12 anos tem o esquema de vacinação de duas doses completo. A partir dos 3 anos, o total chega a 82%.



A cobertura vacinal cai para 75% a partir da 1ª dose de reforço com idade de 12 anos ou mais. Na segunda dose de reforço, o total chega a 22%.