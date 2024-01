Cariocas voltaram a aproveitar as praias do Rio - Cléber Mendes / Agência O Dia

Rio - A sensação térmica na cidade do Rio de Janeiro ultrapassou os 50°C, nesta segunda-feira (8) de verão. De acordo com o Sistema Alerta Rio, foi registrada sensação térmica de 52,5 ºC às 10h, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O calor levou banhistas às praias durante toda manhã e tarde. Até o fim do dia, o céu estará parcialmente nublado a nublado sobre a cidade e há previsão de chuva fraca, ocasionalmente moderada. Os ventos estarão fracos a moderados.



As temperaturas também apresentaram elevação nesta segunda (8), com mínima registrada de 20,8°C às 05h15min na estação Alto da Boa Vista e máxima de 39,8°C às 14h10min na estação Irajá, na Zona Norte. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o tempo deve mudar a partir da próxima quinta-feira (11)

Entre terça (9) e quarta-feira (10), a nebulosidade ficará variada na cidade e não há previsão de chuva. Na terça-feira, por exemplo, os termômetros podem bater os 38°C, a temperatura mais alta da semana. Já na quinta e na sexta-feira (12), áreas de instabilidade associadas a formação de um sistema de baixa pressão poderão ocasionar pancadas isoladas em diversos pontos da cidade. O volume das chuvas, inclusive, poderá passar de 6,4 mm/h.

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.