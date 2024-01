Magno da Costa Maciel, o "MG", foi condenado a mais de 20 anos de prisão - Divulgação

Publicado 08/01/2024 18:41

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (8), um cartaz que pede informações sobre a localização do foragido Magno da Costa Maciel, conhecido como 'MG', de 33 anos. Ele é apontado como segundo na hierarquia do tráfico de drogas na comunidade Jardim Catarina, em São Gonçalo, e deixou o Presídio Vicente Piragibe ao receber indulto de Natal em 2023.

Considerado um criminoso de alta periculosidade, MG, também conhecido como Rabicó, é o principal fornecedor de maconha e cocaína em comunidades de Niterói. Ele havia sido preso em fevereiro de 2023 durante uma ação do 7º BPM (São Gonçalo) na Rua Expedicionário Hortêncio Rosa, em São Gonçalo, com auxilio do Disque Denúncia.

De acordo com as investigações, MG é um dos responsáveis pelo sequestro de 23 ônibus que foram usados como barricadas em ruas do Jardim Catarina, entre os dias 29 e 31 de janeiro de 2022. Os crimes teriam sido cometidos em represália às operações de remoção de barricadas na comunidade. No momento de sua prisão, o criminoso estava com um molho de chaves que seriam de coletivos sequestrados.

Rabicó teria que ter voltado para o presídio Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, no último dia 30. Ele cumpre pena de 22 anos e 10 meses em regime fechado por associação e tráfico de drogas.

O Disque Denúncia pede que informações sejam repassadas por meio dos canais:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ