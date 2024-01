Daniel dos Santos Campelo e Caio Souza da Silva foram presos pela Polícia Civil - Reprodução

Publicado 08/01/2024 21:37 | Atualizado 08/01/2024 21:57

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (8), Daniel dos Santos Campelo, o 'Di Pedra', de 18 anos, e Caio Souza da Silva, de 28 anos, em uma operação na comunidade Cesar Maia, em Camorim, na Zona Oeste. De acordo com a corporação, a ação da 22ª DP (Penha) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) teve o objetivo de confirmar a união da milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, com traficantes do Comando Vermelho.

Durante a incursão na comunidade, os policiais encontraram um veículo branco com suspeitas de adulteração e receberam a informação de que os condutores estavam em uma casa próxima. Na residência, identificaram Daniel e Caio, que abriram a porta para a equipe. Inicialmente, os agentes visualizaram roupas militares e capas de colete na sala e, posteriormente, os dois confessaram que fazem parte da milícia da região.

Além disso, a dupla confirmou que o carro encontrado pelos policiais era clonado. Nele, havia munições e carregadores de fuzis, além de uma pistola. Daniel e Caio foram detidos em flagrante e encaminhados à DRE. A especializada coloca à disposição da população o telefone (21) 98596-7485 para informações que ajudem o combate ao tráfico de drogas.