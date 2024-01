Caso foi registrado na 66ª DP (Piabetá) - Reprodução

Publicado 08/01/2024 19:43 | Atualizado 08/01/2024 20:00

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, na manhã desta segunda-feira (8), após abandonar a própria filha, de 14 anos, em um motel, em Magé, na Baixada Fluminense. A suspeita ainda deu bebida alcoólica para a menina.

Segundo agentes da 66ª DP (Piabetá), a mulher foi embora do estabelecimento com um homem e deixou a filha sozinha no local. A mãe, que não teve a identidade revelada, foi capturada em seguida.

De acordo com os policiais, a autora passou a noite ingerindo bebida alcoólica com a filha, menor de idade. Em seguida, ambas foram a um motel na companhia de um homem. Na delegacia, a jovem informou que a sua mãe a levou para beber, mas não se lembra do que aconteceu durante a madrugada.



A vítima foi encaminhada para exames de corpo de delito. O homem que estava no motel já foi identificado. Ainda segundo a Civil, testemunhas prestaram depoimento e as investigações estão em andamento.