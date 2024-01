Ilustração mostra como será a faixa exclusiva da Linha Vermelha - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 08/01/2024 18:25

Rio – A Linha Vermelha terá uma faixa exclusiva de 2200 metros para acesso de veículos à Ilha do Governador e ao Galeão, Zona Norte do Rio. O início da operação está previsto para o fim de janeiro.

A faixa irá funcionar na pista sentido Baixada Fluminense da Linha Vermelha, no trecho entre a Ponte Oswaldo Cruz (Linha Amarela) e o acesso para a Ilha do Governador. O acesso deverá ser feito apenas para veículos que venham da Linha Vermelha e tenham como destino a Ilha/Galeão. Uma fiscalização eletrônica por leitura de placas será implementada para monitorar a via.

Decisão está relacionada com esperado aumento no fluxo do Galeão

Essa medida foi tomada porque a Prefeitura prevê um aumento diário médio de 30% na quantidade de veículos indo para a Ilha do Governador. Esse dado é baseado no esperado aumento de voos previsto para o Aeroporto do Galeão.

Os governos Federal e Municipal buscam estimular o fluxo de voos no Galeão. Para isso, foi imposto um teto de passageiros por ano no Aeroporto Santos Dumont. A expectativa da concessionária RioGaleão é um aumento de 109% nos voos domésticos nacionais e internacionais para janeiro de 2024, em relação ao mesmo período no ano passado.