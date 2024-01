Foto publicada por Giovana Araújo, irmã de Edson Davi Silva Almeida - Reprodução

Publicado 08/01/2024 17:25 | Atualizado 08/01/2024 18:51

Rio - Giovana Araújo, irmã do menino Edson Davi Silva Almeida, que desapareceu na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na quinta-feira passada (4), publicou nesta segunda (8) uma foto emocionante do irmão mais novo. Com transtorno de espectro autista, o menino aparece segurando o carrinho vazio do irmão.

"Ontem (domingo), quando cheguei em casa, ele estava brincando com o carrinho que brincava com o irmão. O Davi no carinho maior e João no menor, seguindo ele. Dessa vez, ele está no carrinho maior levando o pequeno com a mão. O João ainda não fala, mas com certeza está expressando a saudade do irmão de outra forma. Como eles mais se divertiam", escreveu Giovana.

Mais de 600 pessoas comentaram a publicação e desejaram que Davi seja encontrado o quanto antes. "A gente que não é da família está numa agonia, imagino vocês", lamentou uma usuária. "Meu coração chora ao ver essa foto", disse outra.







As buscas por Davi entraram no quarto dia nesta segunda-feira e seguem em andamento. A criança foi vista pela última vez quando brincava na areia, próximo à barraca dos pais. Inicialmente, a família suspeitou que ele poderia ter sido sequestrado por um turista que esteve com ele, mas a hipótese foi descartada porque há imagens do homem saindo da praia sem o menino.

A principal suspeita é de que a criança tenha se afogado. No dia do desaparecimento, o menino pediu uma prancha de bodyboard emprestada para um barraqueiro, mas o homem negou por causa das condições do mar, que estava revolto e com ondas grandes.

O Corpo de Bombeiros realiza as buscas no mar da Praia da Barra da Tijuca. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).