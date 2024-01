Corpo encontrado na Praia da Barra - Armando Paiva/Agência O DIA

Corpo encontrado na Praia da BarraArmando Paiva/Agência O DIA

Publicado 08/01/2024 08:30 | Atualizado 08/01/2024 11:44

Rio - O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, durante a manhã desta segunda-feira (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate aconteceu na altura do posto 8.

Familiares do rapaz, que havia desaparecido no mar no domingo (7), na altura do posto 6, estiveram no local e reconheceram o corpo. Igor Manoel, morador da Covanca, Zona Oeste, estava acompanhado de amigos na praia quando entrou na água e não conseguiu sair. O corpo foi encaminhado o IML.

fotogaleria

Ainda na Praia da Barra, os bombeiros buscam pelo menino Edson Davi de 6 anos que desapareceu há quatro dias. A criança foi vista pela última vez na quinta-feira (4), quando brincava na areia da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, próximo à barraca dos pais. A principal linha de investigação para o desaparecimento do menino é de que ele tenha sido vítima de um afogamento.

Durante o resgate do adolescente, o pai de Edson Davi esteve no local, mas saiu logo após saber que o corpo não era do filho. As buscas pelo menino continuam.