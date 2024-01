Os agentes levaram as turistas para a 12ª DP (Copacabana) para o registro da ocorrência - Divulgação Guarda Municipal do Rio

Os agentes levaram as turistas para a 12ª DP (Copacabana) para o registro da ocorrênciaDivulgação Guarda Municipal do Rio

Publicado 08/01/2024 14:10 | Atualizado 08/01/2024 14:50

Rio - Guardas municipais da Unidade de Ordem Pública de Copacabana (UOP-Copacabana) prenderam em flagrante, no domingo (7), um homem de 27 anos na Avenida Rainha Elizabeth da Bélgica, por exercício ilegal da profissão de flanelinha e desacato. A ocorrência foi registrada na 13ª DP (Ipanema).

Um homem denunciou à equipe da GM-Rio que um flanelinha estava obstruindo o estacionamento na via pública e exigindo pagamento para permitir a parada dos veículos. Ao chegarem ao local, os agentes abordaram o suspeito e constataram que ele não tinha identificação e nem talonário para o estacionamento. Durante a abordagem, o homem ainda desacatou os agentes.

Em outro ponto de Copacabana, no mesmo dia, guardas do Grupamento de Operações com Cães (GOC) deram suporte a duas turistas mato-grossenses que tiveram um celular furtado na altura da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Elas acionaram os agentes e relataram que o furto foi cometido por um grupo de aproximadamente 15 pessoas. Os agentes da Guarda Municipal realizaram buscas com as turistas na área, mas não conseguiram identificar os responsáveis e as levaram até a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.