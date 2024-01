A jovem levou um soco na boca de um dos assaltantes - Rede Social

A jovem levou um soco na boca de um dos assaltantesRede Social

Publicado 09/01/2024 08:24 | Atualizado 09/01/2024 09:48

Rio - Um casal foi agredido e assaltado na Praia da Barra, Zona Oeste, durante a tarde desta segunda-feira (8). De acordo com as vítimas, o caso aconteceu na altura do posto 4, por volta das 16h, enquanto os dois caminhavam à beira mar.



"Eu e meu namorado já tínhamos ido sem telefone justamente para tentar evitar qualquer coisa. Mesmo assim, ao caminharmos na areia da praia, quatro 'pivetes' se juntaram para nos atacar e roubar nossos cordões", disse a jovem.



Ainda nas redes sociais, a mulher explicou os suspeitos deram um soco na sua boca e chegaram a rasgar a camisa do seu namorado.



"Enquanto três foram segurar meu namorado, rasgando sua camisa, um deles foi em cima de mim e me derrubou para arrancar meu cordão. Quando comecei a berrar de medo, ele me deu um soco na boca", contou.



A camisa do namorado da vítima foi rasgada durante o assalto Rede Social

Procurada, a Polícia Militar informou que equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para checar um roubo na Praia da Barra, altura do Posto 3, próximo ao espelho d’água. No local, os policiais localizaram as vítimas, porém os criminosos haviam fugido. O policiamento foi reforçado na região.



De acordo com o comando do 31º BPM, há policiamento naquele ponto, com equipes em viaturas e motopatrulhas realizando rondas e abordagens sistematicamente. "Os criminosos se aproveitaram de uma brecha no policiamento, numa atitude premeditada", disse a PM, em nota.



Ainda em comunicado, a corporação ressaltou a importância do acionamento para casos imediatos através da Central 190 e do App RJ 190, "assim como a importância dos registros dos crimes nas delegacias, o que proporciona um direcionamento das análises das manchas criminais locais mais preciso e efetivo", finalizou.

Agentes do Segurança Presente também foram acionados para o caso. Na ocasião, uma equipe foi até o local onde ocorreu o crime e também tentou localizar os envolvidos no roubo, mas ninguém foi localizado.



"O Segurança Presente esclarece que a área onde ocorreu o furto, de fato, não é uma área de atuação do Barra Presente, mas que não se recusou a atender nenhuma vítima, neste caso e em outros onde há divisão de área de trabalho com a Polícia Militar", complementou em nota.



O caso foi encaminhado para a 16ªDP (Barra da Tijuca), onde está sendo investigado.