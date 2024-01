Batida entre carro e ônibus deixou dois homens e três mulheres feridos - Reprodução/TV Globo

Batida entre carro e ônibus deixou dois homens e três mulheres feridosReprodução/TV Globo

Publicado 09/01/2024 06:54

Rio - Um acidente entre um ônibus e um carro deixou cinco pessoas feridas, na noite desta segunda-feira (8), na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A batida entre os dois veículos aconteceu na pista sentido Petrópolis, na altura do viaduto de Gramacho, no bairro de Jardim Gramacho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campos Elíseos foi acionado para o acidente às 21h26 e, no local, encontrou dois homens e três mulheres feridas, sendo um deles socorrido com ferimentos moderados e os demais leves. As vítimas, não identificadas, foram encaminhadas para um hospital da região, e ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.