Familiares vão ao IML do Centro para reconhecer corpo de adolescente, de 16 anos, que se afogou na Praia da Barra da TijucaCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 08/01/2024 14:56 | Atualizado 08/01/2024 16:37

Rio - Familiares de Igor Manoel, de 16 anos , encontrado morto após desaparecer no mar da Praia da Barra, Zona Oeste, estiveram no Instituto Médico Legal (IML), na região central do Rio, nesta segunda-feira (8), para reconhecer o corpo. O tio da vítima, Rogério Constâncio Paulo, de 48 anos, disse que o menino não sabia nadar e que era sua primeira vez sozinho na praia com os amigos.

O adolescente estava na praia com os amigos quando desapareceu Reprodução



Ainda segundo o tio, a família não tinha mais esperanças de encontrá-lo com vida. "Infelizmente já sabíamos que ele tinha morrido, justamente pelo que os amigos e os salva-vidas tinham relatado. Eles tentaram mergulhar para achar, mas não conseguiram. Ele não sabia nadar, não tinha noção de mar aberto. Foi uma fatalidade não conhecer o local, mesmo com os avisos achou que saberia lidar e não foi isso que aconteceu. É triste, especialmente porque ele tinha perdido a mãe há poucos meses", lamentou.



Familiares que estiveram no IML informaram também que o corpo de Igor foi encontrado no fundo do mar por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. O jovem era o mais novo de três irmãos, morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

"Ele avisou a avó que ia para a praia. Deve ter chegado lá por volta das 14h, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. Foi a primeira vez que ele foi pra Praia na Barra, até porque mora em Caxias. Ele foi com dois amigos, que também passaram pela mesma situação, mas conseguiram sair. Esses amigos até chamaram os bombeiros, só que eles não conseguiram achar ele", disse.



"Ele avisou a avó que ia para a praia. Deve ter chegado lá por volta das 14h, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. Foi a primeira vez que ele foi pra Praia na Barra, até porque mora em Caxias. Ele foi com dois amigos, que também passaram pela mesma situação, mas conseguiram sair. Esses amigos até chamaram os bombeiros, só que eles não conseguiram achar ele", disse.

O tio contou também que o sobrinho tinha acabado de se formar no ensino médio e pretendia começar a trabalhar como jovem aprendiz. "Era um garoto bom, tranquilo e que nunca deu dor de cabeça para os pais. Tanto que a família da namorada dele está aqui e vai ajudar a arcar com o velório", explicou.

Abalado, o pai do adolescente, Emanuel Sebastião, que também esteve no IML para a liberação do corpo, não falou com a imprensa. O enterro de Igor está previsto para esta terça-feira (9) no Cemitério do Caju, na Zona Portuária. O horário ainda não foi marcado.