Banhistas aproveitam intenso calor do verão para curtir as praias do Rio - Arquivo/Armando Paiva/Agencia O Dia

Publicado 09/01/2024 08:48 | Atualizado 09/01/2024 08:52

Rio - A sensação térmica durante a manhã desta terça (9) no Rio já ultrapassou os 40°C. Segundo o Sistema Alerta Rio, na Barra, Zona Oeste da cidade, os termômetros marcaram sensação de 42,5°C às 8h05.

O tempo vai seguir estável no município e o calor, que fez as praias ficarem lotadas nesta segunda-feira (8), se mantém. As temperaturas vão permanecer elevadas, com máxima de 39°C e mínima de 23°C, sendo a mais alta da semana. O céu fica parcialmente nublado ao longo do dia e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados.

Na segunda, também na Zona Oeste, mas dessa vez em Guaratiba, o Alerta Rio registrou sensação térmica de 52,5 ºC às 10h.

Apesar do calor na segunda e nesta terça, segundo o Alerta Rio, o tempo deve mudar a partir da próxima quinta-feira (11).

Na quarta (10), a nebulosidade ficará variada na cidade e não há previsão de chuva. Os termômetros vão variar entre 38°C e 22°C.

Já na quinta e na sexta-feira (12), áreas de instabilidade associadas a formação de um sistema de baixa pressão poderão ocasionar pancadas isoladas em diversos pontos da cidade. O volume das chuvas, inclusive, poderá passar de 6,4 mm/h.

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.